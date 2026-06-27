Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Нафтогазу

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Росіяни атакували виробничі об'єкти групи "Нафтогаз". Це були удари в Полтавській та Харківській областях

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, за останні два дні росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу" чотирма балістичними ракетами. Зокрема, з касетною бойовою частиною, а також дрони.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали. Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки", - каже Корецький.

Нагадаємо, раніше російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області. Також були удари по об'єктах підприємства в Харківській та Сумській областях.