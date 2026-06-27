09:50  27 червня
Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: постраждали десятки будинків
13:35  27 червня
СБУ вдруге вдарила по нафтоперекачувальній станції в РФ
14:15  27 червня
На Полтавщині розбився український МіГ-29
UA | RU
UA | RU
27 червня 2026, 16:00

Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Нафтогазу

27 червня 2026, 16:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Росіяни атакували виробничі об'єкти групи "Нафтогаз". Це були удари в Полтавській та Харківській областях

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, за останні два дні росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу" чотирма балістичними ракетами. Зокрема, з касетною бойовою частиною, а також дрони.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали. Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки", - каже Корецький.

Нагадаємо, раніше російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області. Також були удари по об'єктах підприємства в Харківській та Сумській областях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нафтогаз обстріли Полтавська область Харківська область
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
На Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок
27 червня 2026, 16:40
У Дніпрі чоловік вбив кохану під час сварки
27 червня 2026, 15:15
На Полтавщині розбився український МіГ-29
27 червня 2026, 14:15
На Харківщині чоловік після сварки облив жінку бензином, щоб підпалити її
27 червня 2026, 13:55
СБУ вдруге вдарила по нафтоперекачувальній станції в РФ
27 червня 2026, 13:35
Росіяни вдарили по будинках у Сумах: серед поранених діти
27 червня 2026, 12:45
На Харківщині росіяни вбили жінку та поранили шестеро людей
27 червня 2026, 11:55
У Києві аферист заробив на чужих авто
27 червня 2026, 11:15
Українські ракети Фламінго "прилетіли" по Волгограду
27 червня 2026, 10:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »