Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Нафтогазу
Росіяни атакували виробничі об'єкти групи "Нафтогаз". Це були удари в Полтавській та Харківській областях
Про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький, передає RegioNews.
За його словами, за останні два дні росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу" чотирма балістичними ракетами. Зокрема, з касетною бойовою частиною, а також дрони.
"Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали. Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки", - каже Корецький.
Нагадаємо, раніше російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області. Також були удари по об'єктах підприємства в Харківській та Сумській областях.
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