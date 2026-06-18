Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки нічних ударів у двох районах Полтавської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Полтавському районі росіяни вдарили по промисловому та приватномк підприємствах. У Миргородському районі пошкоджені складські приміщення.

Інформації про постраждалих внаслідок нічних обстрілів немає.

Рятувальники ліквідували пожежі. На місцях працювали 99 вогнеборців та 26 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, також вночі 18 червня під удар ворога на Полтавщині потрапив об’єкт енергетичної інфраструктури – сталося відключення електроенергії.