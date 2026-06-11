Россияне ударили баллистикой по Полтавскому району

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В ночь на четверг, 11 июня, в Полтавском районе прогремели мощные взрывы

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.

Об угрозе применения баллистических ракет, предварительно с территории Белгородской области РФ, воздушные силы ВСУ сообщили в 03:06. В это время в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

Около 03:09 и 03:15 в Полтаве и близлежащих населенных пунктах местные жители слышали взрывы. По данным OSINT-каналов, было выпущено не менее четырех баллистических ракет.

Позже, в 03:43, и. о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова отметила, что в контакт-центр общества не поступало обращений относительно повреждения жилья.

Утром Воздушные силы ВСУ уточнили, что фактически был зафиксирован запуск двух баллистических ракет.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 26 населенных пунктов Сумской области. Обстрелы из разных видов вооружения подверглись Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам. Известно о 15 пострадавших мирных жителях в разных общинах области.