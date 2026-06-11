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11 червня 2026, 07:57

Росіяни вдарили балістикою по Полтавському району

11 червня 2026, 07:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на четвер, 11 червня, в Полтавському районі пролунали потужні вибухи

Про це інформує RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Про загрозу застосування балістичних ракет, попередньо з території Бєлгородської області РФ, Повітряні сили ЗСУ повідомили о 03:06. У цей час у Полтавській області оголосили повітряну тривогу.

Близько 03:09 та 03:15 у Полтаві та навколишніх населених пунктах місцеві жителі чули вибухи. За даними OSINT-каналів, було випущено щонайменше чотири балістичні ракети.

Пізніше, о 03:43, в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова зазначила, що до контакт-центру громади не надходило звернень щодо пошкодження житла.

Вранці Повітряні сили ЗСУ уточнили, що фактично було зафіксовано запуск двох балістичних ракет.

Нагадаємо, впродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області. Обстрілів із різних видів озброєння зазнали Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Відомо про 15 постраждалих мирних мешканців у різних громадах області.

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