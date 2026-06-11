Удар РФ по Павлограду: 12 раненых, среди них 75-летняя женщина в тяжелом состоянии

Фото: Днепропетровская ОВА

В Павлограде Днепропетровской области количество пострадавших в результате российского удара по жилому дому возросло до 12 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, одна из пострадавших – 75-летняя женщина – находится в больнице в тяжелом состоянии.

Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Напомним, российские войска 10 июня совершили очередную атаку на Павлоград. В результате вражеского удара существенно поврежден многоэтажный жилой дом. Было известно о четырех пострадавших.