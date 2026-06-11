Восемь раненых на Запорожье: РФ нанесла более 800 ударов за сутки

Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак за сутки ранения получили восемь человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Всего оккупанты в течение суток нанесли 808 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, российские войска нанесли 19 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Кушугум, Камышуваха, Новониколаевка, Орехов, Гуляйпольское и другие.

Кроме того, зафиксировано 553 удара беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под атаками находились Запорожье, Кушугум, Малокатериновка, Орехов, Гуляйполе и другие общины области.

Также россияне нанесли 7 ударов по реактивным системам залпового огня и 229 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам региона.

Поступило 109 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и транспортных средств.

Напомним, в Днепропетровской области в Никопольском районе враг применил тактику "двойного удара". Когда подразделения ГСЧС прибыли для ликвидации пожара, россияне направили FPV-дрон непосредственно по месту работы спасателей.