В Полтаве произошла потасовка в ТРЦ

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Полтаве вечером 2 июня. Произошла потасовка в одном из торговых комплексов

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между двумя мужчинами произошел переросший в драку конфликт. В результате инцидента один человек получил тяжелые телесные повреждения. Мужчину доставили в больницу.

"По данному факту следственным подразделением Полтавского райуправления полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Преднамеренное причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области драка школьников закончилась больницей для ребенка. Мальчик был госпитализирован.