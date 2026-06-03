У Полтаві сталась бійка в ТРЦ
Інцидент стався у Полтаві увечері 2 червня. Сталась бійка в одному з торговельних комплексів
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту одна людина отримала тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіка доставили до лікарні.
"За даним фактом слідчим підрозділом Полтавського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Одещині бійка школярів закінчилася лікарнею для дитини. Хлопчика госпіталізували.