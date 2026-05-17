На Херсонщине в результате атаки БпЛА погиб 36-летний мужчина
В селе Ингулец на Херсонщине в результате атаки российского дрона погиб 36-летний мужчина
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, 17 мая около 07:00 военные РФ сбросили взрывчатку с беспилотника в селе Ингулец Херсонского района.
В результате атаки погиб 36-летний мужчина.
Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия для документирования очередного военного преступления, совершенного российскими военными.
Напомним, днем 16 мая военные РФ совершили артиллерийский обстрел центральной части Херсона. В результате атаки погиб мужчина. Известно еще о двух пострадавших. В момент обстрела все находились на улице.
Россия атаковала Украину 287 беспилотниками: есть попадания на 7 локацияхВсе новости »
17 мая 2026, 10:18РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: 8 пострадавших
17 мая 2026, 09:29Суммы под атакой БпЛА: повреждены жилые дома и торговый центр
17 мая 2026, 09:09
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Марш за права ЛГБТК+ в Одессе: акция, протесты и напряжение на Приморском бульваре
17 мая 2026, 13:22РФ заявила об атаке 586 дронов: часть летела на Москву
17 мая 2026, 12:45РФ ударила по Кривому Рогу: повреждена транспортная инфраструктура
17 мая 2026, 12:20Минус 1170 окупантов: ВСУ нанесли новые потери армии РФ
17 мая 2026, 11:57Армия, контракты и справедливость: решение, которое может стоить очень дорого
17 мая 2026, 11:26На Тернопольщине 18-летняя девушка напала на несовершеннолетнего
17 мая 2026, 10:43Россия атаковала Украину 287 беспилотниками: есть попадания на 7 локациях
17 мая 2026, 10:18Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka
17 мая 2026, 09:54РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: 8 пострадавших
17 мая 2026, 09:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все блоги »