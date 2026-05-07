07 мая 2026, 14:18

В Харькове мужчина угрожал патрульным автоматом – его задержали

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харькове патрульные задержали мужчину, который во время конфликта достал автомат и угрожал правоохранителям

Об этом сообщила Патрульная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время выезда экипажа по вызову о хулиганстве и нарушении тишины.

На месте инспекторы столкнулись с агрессивным мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта мужчина достал автомат, отправил патрон в патронник и направил оружие в сторону патрульных.

Правоохранители мгновенно отреагировали и задержали его с применением физической силы.

Задержанный был передан следователям. Сведения внесены в ЕРДР по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Оружие изъято для экспертизы, его происхождение устанавливается. Также выяснилось, что мужчина находится в самовольном уходе из части, информация передана в Военную службу правопорядка.

Напомним, в Николаевской области мужчина испугал посетителей супермаркета ружьем. Инцидент произошел днем 2 мая в центре Вознесенска. На месте полицейские выяснили, что в руках мужчины была игрушка в виде старинного ружья, которое не представляет никакой угрозы.

