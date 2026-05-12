12 мая 2026, 11:17

На Закарпатье зафиксировали землетрясение: что известно о подземных толчках

Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 12 мая в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 1,7 балла

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Подземные толчки были зафиксированы в 1:08 в Хустском районе. Центр землетрясения находилась на глубине около 9 километров.

По данным экспертов, интенсивность колебаний составила 1,7 по шкале Рихтера.

Такое землетрясение классифицируется как неощутимое, поэтому большинство жителей региона, вероятно, не испытало никаких подземных вибраций.

Напомним, 8 февраля в Полтавской области зафиксировали уже второе землетрясение. Его очаг залегал на глубине около 9 километров. Кроме того, вечером 6 февраля зарегистрированы толчки в Полтавском районе Полтавской области магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера).

Землетрясения в Украине: интересные факты

Хотя Украина не одна из самых сейсмических стран мира, здесь землетрясения случаются чаще, чем большинство людей думают. За последние несколько лет на ее территории было зафиксировано более 90 сейсмических толчков разной силы – большинство из них были слабыми и почти не ощущались людьми.

Сейсмическая активность наиболее заметна в западных регионах, в частности, в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье, а также в частях Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областей.

Сила толчков обычно невелика: более слабые землетрясения (магнитудой до ~3-4 баллов) – самые распространенные, и они редко наносят существенный вред.

Часть толчков возникает из-за активности в глубокой сейсмической зоне Вранча (Румыния), волны которой могут достигать украинской территории.

Даже с такой геологической активностью полностью разрушительные землетрясения в Украине – редкость, но исторические данные свидетельствуют, что они возможны в отдаленном будущем из-за цикличности сейсмических процессов.

