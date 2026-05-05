Фото: Офис Генерального прокурора

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении директору свалки. Следствие установило, что халатность на полигоне в августе прошлого года привела к катастрофическим последствиям

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия после масштабного пожара на полигоне твердых бытовых отходов.

По данным следствия, в августе 2025 года в Днепровском районе произошел пожар на полигоне. Огонь охватил более 2,2 га и длился двое суток. Экологический ущерб оценивается почти в 8 млн грн.

Следствие считает, что причиной стало бездействие должностного лица, ответственного за эксплуатацию объекта. Он не обеспечил надлежащую охрану территории и соблюдение требований пожарной безопасности.

В результате пожара в атмосферу попало около 1700 тонн вредных веществ, в частности диоксида углерода и диоксида азота.

Директору предприятия доложено о подозрении в загрязнении атмосферного воздуха и служебной халатности (ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

