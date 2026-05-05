У вівторок, 5 травня, російські війська завдали ударів по об'єктах Укрзалізниці в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

Завдяки роботі моніторингового центру та вчасному переходу працівників в укриття, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.

На Харківщині близько 07:30 ворожий безпілотник знищив вагон. Провідниця та локомотивна бригада встигли сховатися.

На Полтавщині ворожий дрон влучив між коліями поруч із тепловозом. Вибух спричинив пожежу та пошкодив вагон.

Росіяни атакували безпілотником станцію на Дніпропетровщині. Під час атаки БпЛА пошкодив електровоз, який був на колії. Поїзд зупинили заздалегідь через загрозу, тому залізничники перебували в безпеці.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область. Через повторний ракетний удар загинули двоє рятувальників, ще 23 – дістали поранення. Також загинули двоє цивільних, восьмеро – поранені.