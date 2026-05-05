Росія атакувала залізничну інфраструктуру у трьох областях: наслідки
У вівторок, 5 травня, російські війська завдали ударів по об'єктах Укрзалізниці в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.
Завдяки роботі моніторингового центру та вчасному переходу працівників в укриття, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.
- На Харківщині близько 07:30 ворожий безпілотник знищив вагон. Провідниця та локомотивна бригада встигли сховатися.
- На Полтавщині ворожий дрон влучив між коліями поруч із тепловозом. Вибух спричинив пожежу та пошкодив вагон.
- Росіяни атакували безпілотником станцію на Дніпропетровщині. Під час атаки БпЛА пошкодив електровоз, який був на колії. Поїзд зупинили заздалегідь через загрозу, тому залізничники перебували в безпеці.
Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область. Через повторний ракетний удар загинули двоє рятувальників, ще 23 – дістали поранення. Також загинули двоє цивільних, восьмеро – поранені.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
"Мала авіація" над Кремлем: українські БпЛА стали головною інтригою 9 травня
05 травня 2026, 10:38ЗМІ: Трамп не поспішає завершувати війну в Україні – в чому причина
05 травня 2026, 10:27У Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою: його затримали
05 травня 2026, 10:24Ворог вдарив по Сумах КАБом: пошкоджені склади та багатоповерхівка
05 травня 2026, 10:11Викрадення людини і стрілянина: трьох бійців "Вовків Да Вінчі" арештували на 60 діб
05 травня 2026, 09:56Нічна атака: РФ запустила по Україні 11 "Іскандерів" та понад 160 безпілотників
05 травня 2026, 09:53На Рівненщині Mercedes вилетів у кювет: четверо постраждалих, рятувальники деблокували жінку
05 травня 2026, 09:40Напав на вулиці та зірвав ланцюжок: на Дніпропетровщині затримали зловмисника
05 травня 2026, 09:36Харківщина під обстрілами: 8 загиблих і 40 поранених за добу
05 травня 2026, 09:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »