У Полтаві вантажівка протаранила припарковані авто

Фото: Патрульна поліція Полтавської області

Вдень 3 травня на вулиці Решетилівській вантажівка DAF в'їхала у припарковані автівки

Про це повідомила Патрульна поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Зазначається, що водій вантажівки не обрав безпечної швидкості руху та під час зміни напрямку не переконався у безпечності маневру.

У результаті транспортний засіб здійснив наїзд на металеву огорожу, дорожні знаки та припарковані автомобілі – ВАЗ і два Renault Megane. Від удару легкові авто відкинуло на паркан.

Унаслідок ДТП усі транспортні засоби, а також дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

На водія вантажівки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

