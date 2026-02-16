11:20  16 февраля
16 февраля 2026, 08:56

В Одессе взорвался автомобиль: его отбросило на другую машину

16 февраля 2026, 08:56
Фото: полиция
Взрыв произошел утром 16 февраля в Киевском районе Одессы по улице Академика Королева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

От силы детонации автомобиль Toyota отбросило на другую машину.

В результате взрыва пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники. Правовая квалификация происшествия будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, утром 6 февраля в Киевском районе Одессы также взорвался автомобиль Toyota: погиб военнослужащий. СБУ квалифицировала происшествие как теракт.

