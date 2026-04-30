На підприємстві в Полтаві пролунав вибух: що відомо

Вранці 30 квітня в Полтава пролунав вибух на одному з підприємств міста

Про це повідомило Полтавське районне управління поліції, передає RegioNews.

На місці події працюють поліція та рятувальники, які встановлюють усі обставини інциденту.

За попередніми даними, стався вибух технологічного обладнання. Інформації про постраждалих або загоряння наразі не надходило.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухнува паровий котел на складах одного з підприємств. Частково зруйновано будівлю приміщення.

Наразі всі обставини події уточнюються.

Нагадаємо, в Одесі вибухнув автомобіль. Від сили детонації автівку відкинуло на іншу машину. Внаслідок вибуху постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували.