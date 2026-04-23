Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: на Полтавщині найбільша локальна мережа "дробила бізнес"

Фото: БЕБ

У Полтавській області провели масштабні обшуки у мережі роздрібної торгівлі, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків

Про це повідомило Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Йдеться про одну з найбільших локальних мереж продуктових магазинів на Полтавщині, що налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України – Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській.

За даними слідства, компанія могла використовувати схему "дроблення бізнесу" для мінімізації податкових зобов'язань.

Для цього було залучено понад 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Частину з них оформлювали на працівників компанії, іншу – на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично вони виконували функції найманих працівників, однак були зареєстровані як ФОПи.

Також, за інформацією БЕБ, до схеми могли бути залучені працівники, які займалися реєстрацією ФОПів, веденням "чорної" бухгалтерії, виплатою зарплат у конвертах та контролем доходів для уникнення перевищення встановлених лімітів.

У результаті такої діяльності, за попередніми оцінками, державний бюджет недоотримав значні суми податків.

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та інші носії інформації, що можуть свідчити про можливу протиправну діяльність.

Нагадаємо, у Полтаві перевіряють ймовірну незаконну конвертацію понад мільярда гривень у готівку. Йдеться про схему під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади.