Скрыл 340 млн грн: депутат Полтавского горсовета получил новое подозрение

Правоохранители задокументировали новые преступления депутата Полтавского городского совета, которого в октябре 2025 разоблачили на махинациях с декларированием доходов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

Чиновника обвиняют в незаконном обогащении более 340 миллионов гривен, которые он пытался скрыть с помощью операций с криптовалютой.

По данным следствия, в течение 2022-2025 годов депутат через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошелки. Эти суммы не отражались ни в налоговой отчетности, ни в официальных декларациях. Источники происхождения этих активов сейчас неизвестны.

Это уже второе подозрение для чиновника. В октябре 2025 года его разоблачили на сокрытии виртуальных активов на сумму более 200 миллионов гривен, в том числе оформленных на близких. Он "забыл" указать криптовалюты в декларациях за прошлые годы. В 2025 году депутат подал уточненные декларации, частично отразив эти активы и операции, однако эти данные оказались недостоверными.

Депутату инкриминируют ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным СМИ, речь идет о депутате Полтавского городского совета Александре Калуцком.

Александр Калуцкий. Фото: poltava.to.

