Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Виталия Дьяковнича.

В Кременчугском районе из-за падения обломков повреждена кровля жилого дома.

В Полтавском районе обломками повреждены кровля и остекление окон двухэтажного дома, а также остекление еще одного частного дома.

Также падение обломков зафиксировано в Миргородском районе. Повреждены три частных домовладения (стекла окон, кровля, забор) и линия электросети.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, с утра вчерашнего дня до утра 16 апреля российские войска совершили две волны комбинированных атак по Украине. Враг использовал ударные беспилотники, а также ракеты наземного и воздушного базирования.