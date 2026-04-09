Нападение на судью в Днепре: подозреваемые заключены под стражу без права залога

В Днепре суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым в нападении на судью районного суда – содержание под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был установлен еще один причастный к преступлению, которому также сообщено о подозрении по аналогичным статьям Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают расследование инцидента.

Напомним, 13 марта около 17:00 трое мужчин в балаклавах напали на судью у подъезда ее дома. Они пытались насильно затащить ее к автомобилю и ударили головой о дверцу. Судья получила травмы, в том числе сотрясение мозга и получила кровопотерю. Нападавшие скрылись после того, как на помощь женщине прибежал ее муж.

6 апреля полиция сообщила, что в результате масштабной спецоперации правоохранители задержали лиц, причастных к преступлению. Это мужчины в возрасте от 33 до 36 лет.