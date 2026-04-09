Ховався кілька років: на Полтавщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив жінку та залишив її в лісосмузі

Фото: Національна поліція

Полтавські правоохоронці затримали чоловіка, який вбив жительку Дніпропетровщини. Тіло жінки знайшли на території Кобеляцької громади ще в 2019 році

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Загиблу 38-річну жінку знайшли в лісосмузі з ознаками насильницької смерті. Як підтвердила експертиза, вона померла внаслідок удушення. Причетним до вбивства виявився 30-річний житель Кременчука.

Тепер чоловіка, через роки після вбивства, вдалось затримати. Йому повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

