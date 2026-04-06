06 апреля 2026, 10:51

Полтавец получил 3 года за продажу фиктивных справок МСЭК

Иллюстративное фото: из открытых источников
53-летний полтавчанин Роман Бирин приговорен к 3 годам лишения свободы за посредничество в продаже фиктивных справок МСЭК, позволявших избежать мобилизации на военную службу

Об этом сообщило издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По данным следствия, Бирин организовал схему получения фиктивных оснований для отсрочки с февраля по сентябрь 2025 года. Он выступал посредником: собирал документы и деньги от "клиентов" и передавал их неустановленным лицам, производившим подделки.

В уголовном производстве зафиксировано два эпизода.

  • Первый – оформление фиктивного ухода за больной матерью за 4 тыс. долларов США. Эти документы Бирин помог изготовить для своего знакомого.
  • Второй – касался оформления фиктивной инвалидности для родственника другого мужчины, которому обвиняемый также предложил свои "услуги". Стоимость этой "помощи" также составляла 4 тыс. долларов.

Ранее в феврале 2021 года Бирин уже получил штраф 34 тыс. грн за мошенничество, связанное с оформлением инвалидности.

В декабре 2025 года его вторично судили за препятствование деятельности ВСУ и подлог документов.

Суд первой инстанции назначил условное наказание, однако прокуратура подала апелляцию.

Роман Бирин

Полтавский апелляционный суд учел системный характер преступления, корыстный мотив и общественную опасность действий Бирина. С учетом искреннего раскаяния и состояния здоровья обвиняемого суд назначил реальное наказание ниже минимального – 3 года лишения свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысячи долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы для избежания призыва.

