06 квітня 2026, 10:51

Полтавець отримав 3 роки за продаж фіктивних довідок МСЕК

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
53-річного полтавця Романа Біріна засудили до 3 років позбавлення волі за посередництво у продажі фіктивних довідок МСЕК, які дозволяли уникнути мобілізації на військову службу

Про це повідомило видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За даними слідства, Бірін організував схему отримання фіктивних підстав для відстрочки з лютого по вересень 2025 року. Він виступав посередником: збирав документи та гроші від "клієнтів" і передавав їх невстановленим особам, які виготовляли підробки.

У кримінальному провадженні зафіксовано два епізоди.

  • Перший – оформлення фіктивного догляду за хворою матір’ю за 4 тис. доларів США. Ці документи Бірін допоміг виготовити для свого знайомого.
  • Другий – стосувався оформлення фіктивної інвалідності для родича іншого чоловіка, якому обвинувачений також запропонував свої "послуги". Вартість цієї "допомоги" також становила 4 тис. доларів.

Раніше, у лютому 2021 року, Бірін вже отримав штраф 34 тис. грн за шахрайство, пов'язане з оформленням інвалідності.

У грудні 2025 року його вдруге судили за перешкоджання діяльності ЗСУ та підроблення документів.

Суд першої інстанції призначив умовне покарання, проте прокуратура подала апеляцію.

Роман Бірін

Полтавський апеляційний суд врахував системний характер злочину, корисливий мотив та суспільну небезпеку дій Біріна. З урахуванням щирого каяття та стану здоров'я обвинуваченого суд призначив реальне покарання нижче мінімального – 3 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

Полтава МСЕК підроблені документи підробка мобілізація призов ухилення від мобілізації
