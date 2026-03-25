Фото: ГСЧС

В ночь на 25 марта в результате российской атаки в Миргородском районе возникли пожары на нескольких локациях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Миргородской громаде горели дом и две хозяйственные постройки.

Предварительно, также зафиксированы повреждения учебного заведения, двух магазинов со складскими помещениями, многоквартирного жилого дома, частных домовладений и грузового вагона с зерном.

Информации о погибших или травмированных нет.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ атаковала Полтаву. Известно, что погибли два человека. Число пострадавших возросло до 12 человек, среди них – 5-летний ребенок.