У ніч на 25 березня внаслідок російської атаки у Миргородському районі виникли пожежі на кількох локаціях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Миргородській громаді горіли будинок та дві господарчі споруди.

Попередньо, також зафіксовані пошкодження навчального закладу, двох магазинів зі складськими приміщеннями, багатоквартирного житлового будинку, приватних домоволодінь та вантажного вагона із зерном.

Інформація про загиблих чи травмованих немає.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ атакувала Полтаву. Відомо, що загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед них – 5-річна дитина.