ДТП произошло 16 марта около 13:30 в селе Бережновка Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобиль Audi под управлением 23-летнего водителя столкнулся с автомобилем Ford, которым управлял 50-летний мужчина.

В результате столкновения водители получили травмы – их доставили в больницу. 43-летнюю пассажирку Ford медики осмотрели на месте, обошлось без госпитализации.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

