На Полтавщине столкнулись две легковушки: два человека в больнице
ДТП произошло 16 марта около 13:30 в селе Бережновка Полтавского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Автомобиль Audi под управлением 23-летнего водителя столкнулся с автомобилем Ford, которым управлял 50-летний мужчина.
В результате столкновения водители получили травмы – их доставили в больницу. 43-летнюю пассажирку Ford медики осмотрели на месте, обошлось без госпитализации.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, правоохранители ищут свидетелей смельного ДТП, которое произошло днем 12 марта во Львовской области. Тогда вблизи села Гамалеевка столкнулись грузовик MAN и внедорожник SsangYong.
Все блоги »