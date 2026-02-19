В Хмельницкой области мужчина избил 83-летнюю пенсионерку и отобрал у нее деньги

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел на днях. К стражам порядка обратился сосед потерпевшей, который услышал крики и немедленно прибежал на помощь.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в дом женщины и потребовал отдать ему только что полученную пенсию. Когда женщина отказала, нападавший избил ее, после чего забрал более 4,5 тысяч гривен и скрылся.

Оперативники быстро установили личность нападающего. Им оказался 43-летний местный житель.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили злоумышленнику подозрение по ч. 4 ст. 187 (разбой, соединенный с насилием и проникновением в жилье, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку. Злоумышленник подошел к 67-летней женщине и сорвал с нее золотую серьгу. Известно, что украшение стоило не менее 6 тысяч гривен. Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к семи годам заключения.