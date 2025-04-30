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30 апреля 2025, 23:15

ДТП в Черкасской области: авто опрокинулось в кювете - есть погибший

30 апреля 2025, 23:15
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Фото: Нацполиция
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В Черкасской области произошло ДТП. Пожилая женщина не справилась с управлением и авто вылетело в кювет

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Авария произошла 30 апреля, около 11:30, на автодороге Н-01 сообщением "Киев-Знаменка". Предварительно 82-летняя женщина, которая была за рулем Opel Corsa, двигалась в направлении города Городище. Она не справилась с управлением и съехала в кювет. Автомобиль опрокинулся. Сама женщина получила травмы, а также, к сожалению, загиб 83-летний пассажир.

"По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и устанавливают полные обстоятельства и причины ДТП. Следствие продолжается", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Винницкой области водитель грузовика сбил 61-летнего мужчину . К сожалению, потерпевший скончался в больнице.

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