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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Так, 36-летний водитель авто Audi не справился с управлением и врезался в забор дома. От полученных травм он погиб на месте.

Кроме водителя в легковушке был и 29-летний пассажир. Он получил легкие травмы и отказался от госпитализации.

По факту аварии было открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, утром 29 апреля в Житомирской области столкнулись Mercedes Benz и Daewoo Sens. Пострадали четверо мужчин.