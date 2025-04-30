На Закарпатье автомобиль Audi врезался в забор дома: погиб водитель
ДТП произошло 30 апреля в 00:40 в городе Свалява Мукачевского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 36-летний водитель авто Audi не справился с управлением и врезался в забор дома. От полученных травм он погиб на месте.
Кроме водителя в легковушке был и 29-летний пассажир. Он получил легкие травмы и отказался от госпитализации.
По факту аварии было открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, утром 29 апреля в Житомирской области столкнулись Mercedes Benz и Daewoo Sens. Пострадали четверо мужчин.
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