На Полтавщине на берегу реки нашли тело женщины
Местные жители на Полтавщине обнаружили тело человека. Это местная жительница – женщина 64 лет
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
28 апреля около 15 часов местные жители на берегу реки Сухой Кагамлик нашли женщину без признаков жизни. На место инцидента выехали правоохранители и медики. Предварительно, это местная жительница – 64-летняя женщина. Во время визуального осмотра стражи порядка не увидели следов насильственной смерти.
Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители выясняют причину смерти.
Напомним, ранее возле села Сивериновка в водоеме обнаружили тело человека. Выяснилось, что это 45-летний местный житель. Правоохранители выясняют причины смерти.
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