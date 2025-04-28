На Полтавщині на березі річки знайшли тіло жінки
Місцеві жителі на Полтавщині знайшли тіло людини. Це місцева жителька - жінка 64 років
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
28 квітня близько 15 години місцеві жителі на березі річки Сухий Кагамлик знайшли жінку без ознак життя. На місце інциденту виїхали правоохоронці та медики. Попередньо, це місцева жителька - 64-річна жінка. Під час візуального огляду правоохоронці не побачили слідів насильницької смерті.
Тіло жінки відправили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці з'ясовують причину смерті.
Нагадаємо, раніше біля села Сиверинівка у водоймі знайшли тіло людини. З'ясувалось, що це 45-річний місцевий житель. Правоохоронці з'ясовують причини смерті.
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