В Тернополе на производстве 23-летний работник попал под погрузчик
Инцидент произошел на предприятии в Тернополе. Парень обратился в больницу с травмой средней степени тяжести
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как оказалось, 25-летний парень работает на предприятии кладовщиком. По собственной неосторожности и невнимательности он зашел в "слепую зону" погрузчика, который в этот момент двигался задним ходом. Как результат – транспорт травмировал ногу работника.
По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области 47-летний работник получил тяжелые травмы в цехе.
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