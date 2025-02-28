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Инцидент произошел на предприятии в Тернополе. Парень обратился в больницу с травмой средней степени тяжести

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как оказалось, 25-летний парень работает на предприятии кладовщиком. По собственной неосторожности и невнимательности он зашел в "слепую зону" погрузчика, который в этот момент двигался задним ходом. Как результат – транспорт травмировал ногу работника.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области 47-летний работник получил тяжелые травмы в цехе.