На Черниговщине в результате российской атаки повреждены дома
Во вторник, 25 февраля, россияне атаковали ударными беспилотниками город Семеновка Новгород-Северского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В результате атаки была повреждена крыша многоквартирного дома, а также несколько частных домов и хозяйственные постройки. Информации о пострадавших нет.
Правоохранители задокументировали последствия вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 26 февраля российские войска выпустили по Украине 177 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 110 вражеских дронов, еще 66 были локационно потеряны.
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