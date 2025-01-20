фото: ГСЧС

Об этомсообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

На льду ставка застряли двое подростков в возрасте 17 и 13 лет. Они не могли самостоятельно выбраться на берег из-за хрупкого льда и вызвали спасателей.

С помощью спасательной лодки и веревки специалисты ГСЧС доставили подростков на берег.

Напомним, днем 15 января в Хмельницкой области 12-летний парень провалился под лед. Ребенка вытащили спасатели.