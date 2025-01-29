В Полтаве женщина выпала со второго этажа и умерла
Происшествие случилось 28 января около 21:30 на улице Магдебургского Права в Полтаве
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Местная жительница выпала из окна второго этажа многоэтажки. С тяжелыми травмами 86-летнюю женщину госпитализировали в реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.
Напомним, 28 января в Тернополе из окна многоэтажки выпал мальчик. Он упал на крышу балкона. Ребенка сняли спасатели и передали медикам.
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