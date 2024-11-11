В Полтавской области произошло землетрясение: что известно
Вечером 9 ноября вблизи села Васьки Полтавского района было зафиксировано землетрясение. По шкале Рихтера его магнитуда составила 3,0
Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.
"09 ноября 2024 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе села Васьки, Полтавского района, Полтавской области, магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера), на глубине 8 км", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, ночью 1 марта в Решетиловском районе Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,6.
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