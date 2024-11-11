На Полтавщині стався землетрус: що відомо

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Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

"09 листопада 2024 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Васьки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера), на глибині 8 км", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, вночі 1 березня в Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6.