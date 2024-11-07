Было, есть и будет: в Полтавском облсовете объяснили, почему во время войны потратили на часы почти 2 млн грн

фото: oblrada-pl.gov.ua

Полтавский областной совет продолжает во время войны закупать наградные часы. С 2016 года облсовет приобрел 605 часов за 3 млн 150 тысяч гривен. Из них – на 1 млн 868 тысяч гривен – уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.

На очереди новый заказ 60 часов еще почти на 400 тысяч гривен. 5 ноября Полтавский областной совет объявил тендер на закупку 30 мужских и 30 женских часов для награждения. Сам аукцион пройдет 14 ноября.

Полтавские журналисты не понимают, зачем вообще нужны эти расходы.

"Практика показывает — исключительно для нескольких фото на торжествах. При этом ни руководители облсовета (предпочитающие последние модели Apple Watch), ни те, кто получает часы, их не используют по назначению и просто кладут сувениры на полку”, — констатируют в издании.

Представители СМИ убеждены, что лучше было бы перенаправить средства из "ненужной сувенирки" на помощь ВСУ.

Выяснилось, что за шесть лет до полномасштабной войны Полтавский облсовет приобрел на полсотни часов меньше (277 штук за 1 млн 282 тысяч 255 гривен), чем во время войны (328 штук за 1 млн 868 тысяч гривен).

Журналисты показали таблицу с датами, названиями поставщика, количеством часов и суммой израсходованных средств из областного бюджета Полтавщины.

Глава прессслужбы Полтавского областного совета Сергей Нагорный сообщил, что во время закупки часов власти руководствуются "Положением о наградах".

"Да, областной совет закупает подарочные часы. А еще грамоты, почетные грамоты, благодарности и наградные знаки. Это было до войны, есть сейчас и будет после Победы. Это не прихоть, а исполнение Положения о наградах, утвержденного на сессии 29.12.20 года", - объяснил руководитель прессслужбы.

Он обнародовал данные, что с 22 февраля 2022 года наградные часы Полтавского облсовета получили:

115 – военнослужащих;

– военнослужащих; 97 – граждан разных профессий (большинство предприятий коммунального хозяйства);

– граждан разных профессий (большинство предприятий коммунального хозяйства); 30 – депутатов разных уровней и лет (областные, районные, городские);

– депутатов разных уровней и лет (областные, районные, городские); 20 – ученых, педагогов;

– ученых, педагогов; 15 – волонтеров;

– волонтеров; 11 – работников полиции и ГСЧС.

"В общей сложности 288. Остальные часы хранятся в совете или на стадии изготовления", - добавил Сергей Нагорный.

Он заверил, что потребности Сил оборны Украины стоят на первом месте в структуре расходов бюджета Полтавской области как по размеру, так и по приоритетности. Сергей Нагорный подытожил, что не все расходы можно направить на нужды обороноспособности, поскольку бюджет дифференцирует расходы.

Напомним, депутат Полтавского областного совета Андрей Удовиченко от фракции "Родной город" через суд вернул себе статус человека с инвалидностью, которого его лишили заключением МСЭК.

Также сообщалось, что глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Полтавской области Олег Пахниц внес в свою декларацию за 2023 год самолет, 30 земельных участков, автомобили и миллионные заработки.