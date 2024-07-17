В Полтавской области на железной дороге убило током мужчину

фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительной информации, местный 39-летний мужчина самовольно залез на электроопору с высоковольтным кабелем, в результате чего получил поражение током и упал на железнодорожные пути. К сожалению, он погиб на месте.

Тело мужчины направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

Открыто уголовное производство. Полиция выясняет происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что 15-летний парень получил поражение током во время движения поезда в Буче Киевской области.