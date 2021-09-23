В Полтаве таксист угрожал пассажиру оружием
В Полтаве таксист угрожал пассажиру оружием. Полиция уже расследует обстоятельства конфликта
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Инцидент произошел 22 сентября около 18 часов. По улице Гулака-Артемовского возник конфликт с таксистом. В ходе конфликта мужчина увидел в руках таксиста предмет, похожий на оружие.
Впоследствии полиция установила личность таксиста. Им оказался местный житель, 1992 года рождения.
Полиция уже возбудила уголовное дело по фактам "угроза убийством", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Напомним, что в Хмельницком двое мужчин обстреляли прохожих из окна многоэтажки.
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