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23 сентября 2021, 12:58 159

В Полтаве таксист угрожал пассажиру оружием

23 сентября 2021, 12:58 159
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RegioNews
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В Полтаве таксист угрожал пассажиру оружием. Полиция уже расследует обстоятельства конфликта

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 22 сентября около 18 часов. По улице Гулака-Артемовского возник конфликт с таксистом. В ходе конфликта мужчина увидел в руках таксиста предмет, похожий на оружие.

Впоследствии полиция установила личность таксиста. Им оказался местный житель, 1992 года рождения.

Полиция уже возбудила уголовное дело по фактам "угроза убийством", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, что в Хмельницком двое мужчин обстреляли прохожих из окна многоэтажки.

Украина карантин Полтава Полтавская область такси

 
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