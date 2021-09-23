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У Полтаві таксист погрожував пасажиру зброєю. Поліція вже розслідує обставини конфлікту

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався 22 вересня близько 18-ї години. По вулиці Гулака-Артемовського виник конфлікт із таксистом. У ході конфлікту чоловік побачив у руках таксиста предмет, схожий на зброю.

Згодом поліція встановила особа таксиста. Ним виявився місцевий житель, 1992 року народження.

Поліція вже порушила кримінальну справу за фактами "погроза вбивством", "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, що у Хмельницькому двоє чоловіків обстріляли перехожих з вікна багатоповерхівки.