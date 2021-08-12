В СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь

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В Луцке в следственном изоляторе 19-летний ранее судимый парень расправился с 62-летним мужчиной, которого подозревали в жестоком убийстве бывшей жены и дочери

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

"Следствие считает, что днем 9 августа 2021 года между двумя мужчинами, которые находились в СИЗО в одной камере, возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему травмы, приведших к смерти", - говорится в сообщении.

В убийстве 62-летнего мужчины подозревают 19-летнего жителя одного из сел Ковельского района. Сообщается, что он был ранее судим. Молодому человеку уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Напомним, 20 июля в Луцке задержали 62-летнего мужчину, который может быть причастным к убийству своих жены и дочери.