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В СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь
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12 августа 2021, 18:35 2176

В СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь

12 августа 2021, 18:35 2176
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Фото из открытых источников
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В Луцке в следственном изоляторе 19-летний ранее судимый парень расправился с 62-летним мужчиной, которого подозревали в жестоком убийстве бывшей жены и дочери

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

"Следствие считает, что днем 9 августа 2021 года между двумя мужчинами, которые находились в СИЗО в одной камере, возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему травмы, приведших к смерти", - говорится в сообщении.

В убийстве 62-летнего мужчины подозревают 19-летнего жителя одного из сел Ковельского района. Сообщается, что он был ранее судим. Молодому человеку уже объявили подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Напомним, 20 июля в Луцке задержали 62-летнего мужчину, который может быть причастным к убийству своих жены и дочери.

СИЗО Луцк Украина убийство криминал

 
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