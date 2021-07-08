В пригородных маршрутках Львовщины подорожал проезд
Перевозчики, обслуживающие пригородные и междугородние автобусные маршруты на Львовщине, вновь подняли стоимость проезда
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
Минимальная стоимость поездки (одна остановка) выросла с 10 до 12 грн. В общем с середины июня и до сейчас тарифы выросли в пределах 30% практически во всех направлениях - самборском, николаевском, радеховском, каменка-Бугском, бродовском.
Отмечается, что цены повысились из-за негативного влияния карантинных ограничений на услуги.
Напомним, ранее сообщалось, что в транспорте Винницы не будут бесплатно возить детей.
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