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08 июля 2021, 16:18 719

В пригородных маршрутках Львовщины подорожал проезд

08 июля 2021, 16:18 719
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Фото из открытых источников
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Перевозчики, обслуживающие пригородные и междугородние автобусные маршруты на Львовщине, вновь подняли стоимость проезда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Минимальная стоимость поездки (одна остановка) выросла с 10 до 12 грн. В общем с середины июня и до сейчас тарифы выросли в пределах 30% практически во всех направлениях - самборском, николаевском, радеховском, каменка-Бугском, бродовском.

Отмечается, что цены повысились из-за негативного влияния карантинных ограничений на услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что в транспорте Винницы не будут бесплатно возить детей.

Львов

 
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