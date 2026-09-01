Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмана в Телеграм.

Омбудсман подчеркнул, что Россия, несомненно, является агрессором и несет полную ответственность за развязанную войну и гибель украинцев. В то же время, он подчеркнул, что это не снимает ответственности с украинских чиновников за принятые решения. По его словам, если страна не может спрогнозировать время и направление последующего удара РФ, то она обязана полностью контролировать местонахождение объектов с оружием и боеприпасами. Размещение таких потенциальных целей наряду с жилыми домами, школами, больницами или пансионатами является вопросом качества государственного управления во время войны.

Дмитрий Лубинец напомнил, что Киевская ОВА уже назвала это решение "преступной халатностью", вспомнив аналогичный случай, ранее произошедший в Вишневом. Это свидетельствует о том, что выводы из предыдущих трагедий остались только на бумаге, а действенный механизм предотвращения так и не был создан.

"Государство во время войны должно делать больше, чем просто реагировать на трагедии. Она должна уметь предусматривать их последствия. Если военный объект является потенциальной целью для врага, это должно быть учтено при его размещении. Если рядом находятся гражданские – это должно влиять на решения. Если среди них пожилые люди, дети или люди с инвалидностью – уровень требований к безопасности".

В связи с этим омбудсман направил официальные письма в Офис генпрокурора, ГСЧС и Киевской ОВ с требованием предоставить объективную оценку действиям или бездействию всех ответственных лиц.

Лубинец призвал законодательно урегулировать минимальные расстояния по расположению военных объектов и ввести персональную ответственность для чиновников.

Он отметил, что главная цель этих шагов – не только наказать виновных в уже совершенном, но и сделать невозможным повторение подобных трагедий в будущем.

Напомним, 28 августа вражеский удар по составу боеприпасов в селе Мила на Киевщине нанес масштабную детонацию, в результате которой погибли 38 человек (из них 34 – жители пансионата для пожилых людей), четверо пропали без вести, 52 получили ранения, а более 400 были эвакуированы.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут намекнул, что оборонное предприятие в Мили принадлежит близкому окружению президента Владимира Зеленского. Поэтому, по его мнению, ответственности за размещение боеприпасов у гражданских не будет.