В Одесской области россияне повторно обстреляли терминал "Новой почты"
Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В результате очередной атаки вспыхнуло помещение почтового терминала, ранее уже поврежденного во время вражеских ударов.
Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших.
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, российские войска 31 августа нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Одесской области. В результате попадания здание терминала частично разрушено.
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