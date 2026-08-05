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05 серпня 2026, 20:20

Зеленський провів засідання РНБО щодо планів стійкості: що відомо

05 серпня 2026, 20:20
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Фото: Вододимир Зеленський/ телеграм
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Президент Володимир Зеленський заявив, що керівники міст і громад нестимуть персональну відповідальність за виконання планів стійкості та підготовку до зимового періоду

Про це глава держави повідомив під час засідання Ради національної безпеки та оборони, передає RegioNews.

За словами Зеленського, в окремих містах і регіонах є відставання у виконанні визначених заходів.

"На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", — наголосив президент.

Він зазначив, що держава визначила три ключові пріоритети для проходження зими:

  • посилення захисту критичної інфраструктури;

  • забезпечення достатньої кількості та належної якості укриттів і бомбосховищ;

  • збільшення антибалістичних спроможностей.

Глава держави також подякував представникам місцевої влади, які, за його словами, відповідально ставляться до безпеки людей та підготовки громад до можливих викликів.

"Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що частина українських громад відстає у підготовці до осінньо-зимового періоду, у зв’язку з цим можливі кадрові висновки.

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