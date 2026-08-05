Зеленський провів засідання РНБО щодо планів стійкості: що відомо

Фото: Вододимир Зеленський/ телеграм

Президент Володимир Зеленський заявив, що керівники міст і громад нестимуть персональну відповідальність за виконання планів стійкості та підготовку до зимового періоду

Про це глава держави повідомив під час засідання Ради національної безпеки та оборони, передає RegioNews .

За словами Зеленського, в окремих містах і регіонах є відставання у виконанні визначених заходів.

"На жаль, є відставання в частині міст і регіонів. Персональна відповідальність за те, щоб це надолужити й виконати плани стійкості", — наголосив президент.

Він зазначив, що держава визначила три ключові пріоритети для проходження зими:

посилення захисту критичної інфраструктури;

забезпечення достатньої кількості та належної якості укриттів і бомбосховищ;

збільшення антибалістичних спроможностей.

Глава держави також подякував представникам місцевої влади, які, за його словами, відповідально ставляться до безпеки людей та підготовки громад до можливих викликів.

"Вдячний тим посадовцям і представникам органів місцевого самоврядування, які дійсно дбають про українців та свої громади", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що частина українських громад відстає у підготовці до осінньо-зимового періоду, у зв’язку з цим можливі кадрові висновки.