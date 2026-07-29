В Одесской области 9-летнего ребенка на надувном матрасе унесло в открытое море

Иллюстративное фото: из открытых источников

В поселке Каролино-Бугаз Одесской области 9-летнего ребенка на надувном матрасе унесло в открытое море

Факт инцидента Общественному подтвердили в Государственной пограничной службе Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 июля около 17:00.

По предварительным сообщениям, ребенок находился на пляже вместе с родственниками, когда надувной матрас стал относить по течению от берега.

"Приехала полиция, сказала, что ничего не может сделать, поскольку это заминированная зона и передала информацию военным", – отметили свидетели.

Спасать ребенка якобы уплыл его дядя, который тоже застрял на глубине, а затем им обоим бросился на помощь мужчина на SUP-борде.

Местным жителям на собственной лодке таки удалось спасти ребенка.

Напомним, подобный инцидент произошел в этом году в июне. Однако кончился он трагически.

Как известно, 19 июня во время отдыха на одном из стихийных пляжей в селе Сычавка 10-летнюю девочку на надувном круге унесло в море. Из-за сильного течения ребенка быстро удалило от берега. 7 июля местные жители обнаружили тело девочки в воде у берега в районе города Южное.