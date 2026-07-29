Трамп: Зустріч із Зеленським пройшла "дуже добре"
Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із українським колего Володимиром Зеленським пройшла "дуже добре"
Про це глава Білого дому повідомив у дописі в соціальній мережі Truth Social, передає RegioNews.
"Велика честь зустрітися з Президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", – написав Трамп.
Нагадаємо, 28 липня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Зеленського з Трампом – український президент назвав переговори "хорошою зустріччю" й обговорив із американським колегою ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot.
Відомо також, що усіх 100 сенаторів США запросили на зустріч із Володимиром Зеленським на тлі розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.
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