На Днепропетровщине колл-центры выманили у иностранцев более 200 миллионов

Фото из открытых источников

Правоохранители провели очередной этап масштабной спецоперации по ликвидации нелегальных мошеннических колл-центров. В результате разоблачили масштабную мошенническую сеть, выманившую у иностранцев миллионы

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили масштабную сеть нелегальных офисов, где в общей сложности было обустроено более 150 рабочих мест. Значительная часть этих офисов была в Днепропетровской области. Правоохранители сообщили, что:

о подозрении сообщено уже 81 человеку;

ликвидировано более 2000 рабочих мест в незаконных колл-центрах;

изъято более 6,5 тысячи единиц компьютерной и спецтехники;

установленная сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, уже превышает 210 миллионов гривен.

Жертвами мошенников становились граждане стран Европейского Союза, а также Кыргызстан, Узбекистан, Грузия и Молдова. Аферисты убеждали иностранцев инвестировать деньги в криптовалюту или псевдоплатформу, затем выманивали деньги и "обрывали связь".

Напомним, ранее во Львове правоохранители разоблачили колл-центр . Аферисты звонили людям и обещали инвестиции.