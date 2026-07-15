На Днепропетровщине колл-центры выманили у иностранцев более 200 миллионов
Правоохранители провели очередной этап масштабной спецоперации по ликвидации нелегальных мошеннических колл-центров. В результате разоблачили масштабную мошенническую сеть, выманившую у иностранцев миллионы
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили масштабную сеть нелегальных офисов, где в общей сложности было обустроено более 150 рабочих мест. Значительная часть этих офисов была в Днепропетровской области. Правоохранители сообщили, что:
- о подозрении сообщено уже 81 человеку;
- ликвидировано более 2000 рабочих мест в незаконных колл-центрах;
- изъято более 6,5 тысячи единиц компьютерной и спецтехники;
- установленная сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, уже превышает 210 миллионов гривен.
Жертвами мошенников становились граждане стран Европейского Союза, а также Кыргызстан, Узбекистан, Грузия и Молдова. Аферисты убеждали иностранцев инвестировать деньги в криптовалюту или псевдоплатформу, затем выманивали деньги и "обрывали связь".
Напомним, ранее во Львове правоохранители разоблачили колл-центр . Аферисты звонили людям и обещали инвестиции.