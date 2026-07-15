Муж из аннексированного Крыма перешел на сторону россиян и пошел воевать против Украины на Харьковщину

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В Харькове судили 57-летнего крымчанина. Оказалось, он перешел воевать на сторону РФ

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснило следствие, в ноябре 2024 года мужчина из аннексированного Крыма заключил контракт с Минобороны РФ в Балашихе. После прохождения подготовки его направили в 121-й мотострелковый полк 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии РФ.

На стороне русских он воевал против Украины на Купянском направлении. Уже в апреле прошлого года украинские военные взяли его в плен.

На суде мужчина полностью признал вину. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны.